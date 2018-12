Palco para a festa de Réveillon começa a ser montado em Copacabana

Está em pleno processo de montagem o palco que receberá a festa de Réveillon na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A estrutura, de 600 metros quadrados, terá 14 metros de altura e 22 metros de largura e contará com cobertura para proteger os artistas em caso de chuva. O palco começou a ser montado na última sexta-feira (21), em frente ao Hotel Copacabana Palace, e deve ficar pronto no sábado (29). Com o tema Réveillon do Rio, onde ser carioca é natural, a festa contará com quase 10 horas de shows, com início às 19h. As atrações confirmadas incluem Marco Vivian, Banda de Ipanema, DJ Cat Dealers, Baby do Brasil, Gilberto Gil - que fará a contagem regressiva para a queima de fogos -, Ludmilla, DJ Dakid e Beija-Flor de Nilópolis. A prefeitura do Rio de Janeiro espera cerca de 2,7 milhões de pessoas para o evento.