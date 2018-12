Ensaio para posse de Bolsonaro fecha Esplanada dos Ministérios

O ensaio para acertar os últimos detalhes da cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro seguiu todas as etapas do rito, que ocorre no Congresso, no Planalto e no Itamaraty. Em um carro aberto, dois servidores públicos simularam os papéis de Bolsonaro e da futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na tarde do último domingo (23), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). Por volta das 14h, os servidores passaram pela Esplanada em pé, dentro do Rolls-Royce presidencial. Eles acenaram para o público que acompanhava o ensaio no local. A cerimônia de posse de Bolsonaro está prevista para as 15h no dia 1º de janeiro. De acordo com o Gabinete de Segurança Insitutucional da Presidência da República (GSI), a Esplanada será interditada à meia-noite do dia 30 e só será liberada às 8h do dia 2. A previsão é que um novo ensaio aconteça na tarde do próximo domingo (30), a dois dias da posse.