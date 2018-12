Indonésia recorda 14 anos de super tsunani com nova tragédia

Ainda estão na memória de muita gente as cenas de destruição causadas por ondas que varreram a costa da Indonésia em 26 de dezembro de 2004. Nesse ano, um tremor no mar Índico, seguido de tsunami, atingiu a Indonésia e mais 12 países provocando 226 mil mortes. Quase 14 anos depois, novo abalo e tristeza dominam a região. A ilha de Sumatra foi atingida por novo tsunami no dia 22, gerado pela erupção do vulcão Anak Krakatu, um dos 129 vulcões ativos na ilha, desencadeando uma onda gigantesca. Até esta quarta-feira (26), o país asiático computou 429 mortes, 1.459 feridos e mais de 16 mil desabrigados, além de desaparecidos. O abalo destruiu portos marítimos, embarcações, casas e hotéis. A região é tradicional ponto de turismo internacional. Cães farejadores, drones e máquinas pesadas estão sendo utilizados na busca de mais vítimas. Fortes chuvas e baixa visibilidade estão dificultando os trabalhos.