Veículos começam a rodar com placa do Mercosul no Rio Grande do Sul

Novidade nas ruas das cidades brasileiras, a placa do Mercosul já chama a atenção no Rio Grande do Sul. Veículos passaram a rodar com a identificação que muda completamente em relação às atuais, que têm a cidade. O modelo padrão Mercosul tem a bandeira do Brasil e QR-Code para identificação digital. O custo das placas não é fixo e é definido pelo fornecedor, seguindo o sistema atual. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), mais de 8,8 mil veículos já haviam sido emplacados. Hoje a frota que está legalmente registrada soma mais de 6,7 milhões de veículos. As novas placas são obrigatórias para veículos novos, na transferência de cidade ou de proprietário e na substituição por perda, roubo ou avaria do bem. Chegou a ocorrer adiamento na adoção no Estado devido a dificuldades para a produção por empresas cadastradas.