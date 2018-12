Funcionários fazem limpeza do Palácio do Planalto para posse de Bolsonaro

A pouco mais de uma semana para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, dezenas de funcionários trabalham na limpeza e manutenção do Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia está marcada para o dia 1º de janeiro e deve receber um público de até 500 mil pessoas. Na última semana antes da posse presidencial, estão programados dois ensaios gerais na Esplanada dos Ministérios, um realizado neste domingo (23) e outro no dia 30. Além de cronometrar o evento, minuto a minuto, cada etapa será observada atentamente para identificar possíveis falhas na segurança e no cerimonial.