Temer se despede dos servidores da Presidência em confraternização natalina

Na quinta-feira (20), o presidente da República, Michel Temer, participou de um evento de confraternização da época natalina com os servidores e prestadores de serviço que compõem o quadro de funcionários da Presidência da República, no Palácio do Planalto, em Brasília. Em seu último discurso aos servidores, Temer agradeceu os serviços prestados durante os dois anos e sete meses em que esteve à frente do governo. O mandatário ainda elogiou o rendimento dos trabalhadores no Executivo. “Quando eu digo ‘nós’, eu estou usando um plural verdadeiro, não é apenas por delicadeza, mas verdadeiro. Nós todos reconstruímos o nosso País”, ressaltou.