Após vandalismo, grafite em homenagem a Marielle Franco é restaurado

Um grafite em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março deste ano, foi alvo de vândalos. A obra, criada por Pâmmela Castro, está localizada na comunidade de Tavares Bastos, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e havia sido pintada com tinta nos olhos e na boca da vereadora. Outro grafite com o rosto de Marielle, pintado pela paquistanesa Malala Yousafzai, também foi danificado. Na quarta-feira (19), Pâmmela esteve no local para restaurar o trabalho realizado (foto). A pintura foi uma homenagem pessoal da artista para a vereadora, já que em 2017 Marielle ajudou Pâmmela a denunciar formalmente o ex-namorado que há anos atacava seus trabalhos.