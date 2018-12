Paletes e troncos de madeira formam presépio de Natal em praça da Azenha

A pracinha localizada entre as avenidas Bento Gonçalves e Princesa Isabel, no bairro Azenha, em Porto Alegre, ganhou decoração sustentável de Natal. Paletes e troncos de madeira e materiais que iriam para o lixo formaram um simpático presépio, dando novo visual à Praça Princesa Isabel, revitalizada em 2012. A iniciativa da decoração foi uma parceria entre comerciantes da região, Sindilojas Porto Alegre e equipe de educação ambiental do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A lojista Sandra Regina da Silva diz que as empresas contribuíram com materiais. Para 2019, Sandra adianta que a ideia é fazer algo ainda maior na praça. Em 2012, a pracinha, espremida pelo vai e vem de ônibus e carros, ganhou novos bancos, lixeiras e iluminação. O taxista Jairison Sampaio, que faz ponto há 15 anos no local, diz que o ambiente está mais bonito e ficará melhor se o banheiro retirado do local em 2012 for reinstalado.