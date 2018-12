Catriona Gray, das Filipinas, é eleita Miss Universo de 2018

Catriona Gray, 24, recebe os cumprimentos das concorrentes após receber a coroa do Miss Universo 2018. O show da final foi realizado na noite de domingo (16), em Bancoque, na Tailândia. Foi a quarta vez que uma representante das Filipinas vence a competição, feito alcançado anteriormente em 1969, 1973 e 2015. Na final, a filipina superou as misses África do Sul, Tamaryn Gray, 24, e Venezuela, Sthefany Gurierrez, 19. O Miss Universo é considerado uma das mais importantes competições de beleza do planeta ao lado do Miss Mundo, e chega à sua 67ª edição. Nos últimos anos, a competição tem passado por algumas mudanças, como a bancada de jurados - agora 100% feminina - e o destaque para misses mais gordinhas e abertura para candidatas transexuais.