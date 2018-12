Atletas do Brasil vibram com nono lugar em medalhas no mundial de Natação na China

Atletas brasileiros que encerraram a campanha no Campeonato Mundial de Natação em piscina curta vibraram com as conquistas individuais e com a colocação do Brasil, que ficou em nono na competição em Hangzhou. Daiene Dias (foto), Felipe Lima e Etiene Medeiros arremataram as últimas medalhas e subiram ao pódio nesse domingo, no fim das disputas. O trio leva para casa bronze nos 100m borboleta, 50m peito e 50m livre, respectivamente. As medalhas de Etiene e Daiene foram as primeiras na história da natação feminina em mundiais em provas olímpicas. "Vim para cá querendo estar em uma final, mas, quando se tem uma raia, se tem uma chance. Fui atrás da minha e consegui", disse Daiene. O Brasil obteve dois ouros e seis bronzes, totalizando oito medalhas. Os ouros foram de Nicholas Santos, nos 50m borboleta, e no revezamento 4x200m livre masculino.