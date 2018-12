Crianças e adultos fazem fila para encontro com Papai Noel

A pouco mais de uma semana do Natal, shopping centers de Porto Alegre registram grande fluxo para compras e para os pedidos de presentes. As filas nos locais onde fica o Papai Noel reforçam o clima da época. No Shopping Iguatemi, o posto onde fica o velhinho clássico da data é um dos mais movimentados. Neste sábado (15), a fila foi permanente. Crianças e também adultos - pais, avós e tios -, estavam ansiosos com o momento de sentar na cadeira ao lado do Papai Noel. A 'noelete' ajuda para a melhor pose para fotos. Caroline Arruda esperou duas horas na fila com a filha Nathally, dois anos, a enteada Gabrielly, nove anos. "Valeu a pena", disse ela. Gabrielly pediu uma boneca. O servidor da Receita Federal Nerci Cleon Kern veste a roupa vermelha há oito anos. Mais de 2,4 mil crianças devem passar por ele e deixar seus pedidos. Kern, ou o Papai Noel, deu uma entrevista ao editor Marcelo Beledeli, do Jornal do Comércio, e que será veiculada em 24 de dezembro, no caderno Empresas & Negócios.