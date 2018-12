Grêmio vence Gaúchão feminino de 2018

A Gurias Gremistas, nome de guerra das jogadoras do Grêmio, conquistaram pela primeira vez um título de expressão. O jogo contra o Internacional, no domingo (9), definia o campeão do Campeonato Gaúcho de 2018. O primeiro jogo aconteceu na Arena do Grêmio e terminou em um empate de 0 a 0. O segundo jogo, e decisivo, foi disputado na casa Colorada. A partida começou parelha, como os dois times atacando. Mas o 0 a 0 não saiu do placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Inter voltou com mais força e levou perigo logo no começo com um chute defendido pela Carlinha, goleira do Tricolor. Mas quem abriu o placar foi a Gabizinha, que logo em seguida viu seu time tomar o empate. O jogo foi para as penalidades, onde o Grêmio levou vantagem e se consagrou o campeão da edição 2018.