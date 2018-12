A face social e familiar da diplomação de Bolsonaro e Mourão no TSE

Além do ritual da diplomação de Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que assegura a posse em 1 de janeiro na Presidência da República, o evento em Brasília teve uma pegada social. A solenidade aconteceu na sede do TSE na segunda-feira (11) e atraiu mega público, com cerca de 700 convites distribuídos pelo TSE. O diploma significa a legitimidade dos eleitos para assumir o cargo ao qual foram escolhidos em outubro deste ano. Jair Bolsonaro levou a família, com filhos que são seu braço direito, a futura primeira-dama Michelle e noras e foi prestigiado por nomes que estão em seu escalão principal, como Sérgio Moro. Os filhos Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro (foto) posaram em grande estilo ao lado do pai.