Roberto Carlos volta a Porto Alegre e emociona fãs em show na Arena do Grêmio

Foi ao som de Emoções que Roberto Carlos iniciou o show na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesse sábado (8). Cerca de 18 mil pessoas estiveram no local, que teve a estrutura transformada em um anfiteatro. Tocando seus principais sucessos, o Rei provocou momentos de emoção e empolgação da platéia, que embora estivesse sentada, levantava os braços e gesticulava. Roberto Carlos demonstrou estar à vontade com o público, não só pelos anos de carreira, mas pela quantidade de histórias e referências que fez antes de iniciar músicas, como Desabafo, em que falou sobre as relações amorosas, e em Lady Laura, quando lembrou da própria mãe. Ao final do show, o músico distribuiu as tradicionais rosas às fãs.