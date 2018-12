Baleia da espécie Bryde aparece morta em praia de Torres

Uma baleia da espécie Bryde chegou morta à praia da Cal, em Torres, no Litoral Norte gaúcho neste sábado (8). A fêmea com 10,13 metros de comprimento é o primeiro registro da espécie em Torres desde dezembro de 2015, conta o biólogo Paulo Ott, do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquático do RS (Gemars) e da Uergs. Foram 13 desde 1991 no Litoral. A Bryde se aproxima da costa no verão. A mergulhadora Naná Hausen se emocionou ao ver o cetáceo e lembrou dos riscos da poluição e pesca predatória à vida marinha. "A gente fica emocionada. É preciso fazer um alerta sobre isso", disse ela. Ott observa que não foi possível saber como ela morreu. A prefeitura enterrou o animal na areia. Foram coletadas amostras para estudos genéticos, bacteriológicos e de níveis de contaminantes.