Inaugurada megastore da Cacau Show no BarraShoppingSul

Foi inaugurada na última quarta-feira (5), em Porto Alegre, uma das maiores redes da Cacau Show no País. Sediada no BarraShoppingSul, a megastore tem 320 metros quadrados e é a primeira no estilo fora de São Paulo e a terceira do Brasil. O empreendimento ocupou parte do espaço que antes era da loja da livraria Fnac e fornece, além da venda de chocolate, várias experiências ao consumidor, como seções de contação de histórias, teatro, fábrica de sorvete e impressora 3D. Com uma decoração exuberante (foto), o investimento no espaço foi de R$ 2 milhões. A unidade será gerenciada pela AllRock, grupo que administra 34 lojas da marca no Rio Grande do Sul. O objetivo, segundo a fraqueada Carolina Kechinski, é aumentar esse número para 40 lojas até o fim do ano.