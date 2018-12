Mulheres fazem instalação hidráulica em prédio de assentamento em Porto Alegre

Grupos de mulheres associadas à OSC Mulher em Construção, que capacita para funções de construção civil em Porto Alegre, realizam reformas de prédios assentados nas sextas-feiras e sábados, buscando melhorar a sua qualidade de vida e de sua família como também a dos ocupantes dos condomínios. O beneficiado da vez foi o prédio da Rede Ferroviária Federal, abandonado por 50 anos. No dia 15 de novembro será feita a última ação do grupo. No total, 23 mulheres de 23 a 59 anos, de baixa renda, moradoras da Capital e região metropolitana são orientadas sobre instalações prediais de água fria e água quente, materiais e componentes indicados, sistema predial e esgoto sanitário, fossas, filtros, sumidouros e esgoto pluvial. O programa inclui orientações sobre feminismo e direitos das mulheres.