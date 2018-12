Tumulto adia votação de relatório do Escola sem Partido pela 11ª vez

A comissão especial que discute o projeto Escola Sem Partido teve a sessão suspensa sem a votação do parecer do relator na quarta-feira (5), na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, o que motivou o fim da reunião foi o tumulto entre os parlamentares favoráveis e contrários à proposta. As sessões têm acontecido com muito bate-boca, além das tentativas de obstrução da oposição, que é contra o projeto. A exemplo das outras reuniões, tanto defensores da aprovação quanto da desaprovação (foto) da matéria se manifestaram no colegiado. Foi a 11ª tentativa de votação do parecer que impõe regras aos professores sobre o que pode ser ensinado em sala de aula. Segundo o presidente da comissão, Marcos Rogério (DEM-RO), a expectativa é que o projeto seja votado até o final desta semana.