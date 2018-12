Árvore de Natal de origamis enfeita prédio da reitoria da Ufrgs

Uma enorme árvore de Natal toda feita de origamis foi montada no prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Campus Centro de Porto Alegre. Mais de duas mil dobraduras coloridas foram presas por fios de náilon, percorrendo toda a altura da escadaria que dá acesso ao segundo andar do prédio. A árvore é iluminada desde a base por um canhão de luz, destacando o colorido dos origamis até o topo. O móbile foi produzido pela Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Memorial da Imigração e Cultura Japonesa na Ufrgs e montado pelos artistas Alexandre Moreira, Marcelo Moreira e Marcelo Cortes, ex-alunos da universidade.