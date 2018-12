Primeiras-damas do G-20 têm seu momento de protagonismo na Argentina

Elas costumam ficar longe das reuniões e dos acordos de chefes de governo e estado, que geram visibilidade, e se limitam a agendas sociais. Mas na última Cúpula do Grupo dos 20 (G-20), que terminou no sábado (1º) em Buenos Aire s, na Argentina, as primeiras-damas tiveram um momento para marcar com foto a cúpula das mulheres que estão sempre ao lado dos homens que ocupam os postos das maiores economias do planeta. Na província San Isidro, 13 primeiras-damas fizeram o registro mais formal e outro mais descontraído (foto) no Museu Villa Ocampo. Estavam presentes Turquia, Canadá, China, Argentina, Estados Unidos, Cingapura, Coreia do Sul, França, Japão e Indonésia. A primeira-dama brasileira Marcela Temer ficou fora da pose porque nem chegou a viajar para acompanhar o presidente Michel Temer, que teve presença bem acanhada na cúpula e deixou o evento antes do fim.