Michel Temer participa de encontro informal do Brics durante o G20

O presidente Michel Temer está em Buenos Aires para o encontro do G20, que acontece nesta sexta-feira (30) e no sábado (1º). No primeiro dia do evento, ele se reuniu informalmente com líderes do Brics - grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, que também estão na Argentina para participar do encontro. Na reunião, Temer afirmou que o Novo Banco de Desenvolvimento deve ganhar "renovado ímpeto" nos próximos anos: "Ele [o banco] surgiu para enfatizar as nossas relações, sendo uma expressão importantíssima da nossa união", disse. Temer ainda destacou que a instituição financeira já calcula US 4 bilhões em projetos de infraestrutura desde a sua fundação, em 2014.