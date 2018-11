Norte-americana Vans inaugura primeira loja brasileira em São Paulo

A marca norte-americana Vans inaugurou a primeira loja no Brasil, localizada na parte nobre do Morumbi Shopping, em São Paulo. Embora fosse conhecida pelo país, principalmente por tênis, vestuário e acessórios, a empresa ainda não havia contemplado seus clientes brasileiros com um espaço físico. A variação de temas, como coleções comemorativas do aniversário do personagem Mickey Mouse, da Disney, e a coleção de homenagem à NASA (sigla em inglês para National Aeronautics and Space Administration, ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço). As coleções autênticas da Vans são vendidas em 84 países por uma rede de distribuidoras e lojas parceiras, totalizando mais de 2 mil unidades em todo o mundo.