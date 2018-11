À caça de 'gatos', CEEE busca regularizações em bairros de Porto Alegre

O cenário é comum em áreas com populações mais pobres de Porto Alegre: cabos padronizados da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) são cortados, remendados e estendidos até uma ou mais casas próximas, criando, assim, uma ligação clandestina, popularmente conhecida como "gato". O resultado é uma maçaroca de fios de diferentes tipos, plugados uns aos outros com pouca ou nenhuma segurança, gerando um grande risco a curtos-circuitos e explosões. Para mudar isso, a CEEE realizou esta semana nova ação para a regularização de aproximadamente 60 famílias com ligações clandestinas na rua Atílio Superti, no bairro Vila Nova, Zona Sul de Porto Alegre. Atualmente, 60 equipes da CEEE trabalham com fiscalização de ligações clandestinas. Neste ano, já foram feitas 78 mil fiscalizações, constatadas 26 mil irregularidades e realizadas 61 prisões