Absolvição de acusados de estupro e feminicídio gera protestos na Argentina

A absolvição de três suspeitos de terem cometido abuso sexual e feminicídio de uma jovem em Mar del Plata, na Argentina, foi alvo de protestos na última terça-feira (27). A sentença não atendeu às reivindicações dos familiares da vítima e do movimento feminista, que defendia a condenação dos acusados. O estupro e assassinato de Lícia Perez, de 16 anos, em 2016, comoveu o país vizinho e motivou a primeira greve nacional de mulheres, realizada cinco meses após o ocorrido, no dia 8 de março de 2017, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. No julgamento, dois dos suspeitos foram condenados por tráfico de drogas, enquanto um foi absolvido. Nenhum deles foi considerado culpado por abuso e feminicídio porque, segundo os juízes que decidiram sobre o caso, não havia elementos suficientes para a condenação. O advogado da família da jovem vai recorrer da sentença.