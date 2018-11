Eduardo Bolsonaro veste boné com 'Trump 2020' e vista genro do presidente dos EUA

Vestindo um boné com "Trump 2020" e o bordão "Make America Great Again" - em português, Torne a América ótima novamente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, perguntou aos fotógrafos que registravam o momento se eles haviam gostado do acessório. E disse: "Ganhei dos apoiadores que estão aqui". O filho do presidente eleito esteve em Washington, capital dos Estados Unidos, na terça-feira (27), para conversar com o conselheiro sênior da Casa Branca e genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner. A conversa teve como tema a mudança da embaixada do Brasil localizada em Israel para a cidade de Jerusalém, opção ainda em estudo pelo futuro governo. Bolsonaro pai não confirmou a decisão da mudança da embaixada.