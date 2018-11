Temer beija Marcela em lançamento de plano contra violência doméstica

O presidente da República, Michel Temer (MDB), beijou a primeira-dama, Marcela, durante o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher e do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, realizado nesta terça-feira (27) no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a presença de Maria da Penha, ícone da luta contra a violência doméstica. Em discurso, Temer afirmou que o enfrentamento ao problema é um desafio, porque “a violência contra a mulher não conhece estrato social, não conhece idade e não conhece região do País”. De acordo com registros do 180, central de atendimento à mulher em situação de violência, em 2017 foram recebidas 156,2 mil ligações com relatos de violência e denúncias.