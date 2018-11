Marcha mundial pede o fim da violência contra as mulheres

Milhares de mulheres marcharam em todo o mundo nesta semana durante o dia Internacional do Combate à Violência contra a mulher, celebrado no dia 25 de novembro, para protestar tanto contra frases sexistas ouvidas por mulheres em seu cotidiano quanto para casos de violência física e assassinato. No domingo (25), em Barcelona (foto), na Espanha, cartazes com os dizeres "juntas nós vamos acabar com o patriarcado", "nós somos a voz de quem sofre em silêncio" e "nem vítimas, nem passivas, mulheres combativas", foram exibidas por centenas de mulheres. O momento foi propício para pedir igualdade social e salarial, além de liberdade e segurança para andar na rua. Outros protestos foram organizados em países como França e México.