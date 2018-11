Maria Esther Bueno ganha estátua em sua homenagem na Sociedade Harmonia de Tênis

A maior tenista brasileira da história, Maria Esther Bueno, foi homenageada com uma estátua. Fixada na Sociedade Harmonia de Tênis, no Rio de Janeiro, teve sua inauguração neste último sábado (24) durante a competição Maria Esther Bueno Cup. Conhecida com a "Bailarina", a tenista faleceu em junho deste ano . Em vida, a atleta alcançou o sucesso no tênis conquistando 19 Grand Slams, 584 títulos, recebendo o título de maior tenista brasileira de todos os tempos. Os sobrinhos de Maria Esther Bueno participaram da inauguração da estátua nos gramados do Harmonia, segunda casa da eterna rainha do tênis. O evento se deu no intervalo dos jogos da Maria Esther Bueno Cup. Também teve exposição de troféus e roupa da tenista.