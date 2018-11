Corrida pela Vida mobiliza quatro mil pessoas contra o câncer infantil em Porto Alegre

Crianças, jovens, adultos, idosos e famílias inteiras participaram neste domingo (25) da 25ª edição da tradicional Corrida pela Vida, promovida pelo Instituto do Câncer Infantil (ICI) em Porto Alegre. Com saída do Jockey Club, zona Sul da Capital, a corrida competitiva teve início às 8h30, com percursos de 3, 5 e 10km. Já a caminhada começou às 10h, com trajeto de 3km. No total, cerca de quatro mil pessoas participaram dos dois eventos, para os quais foram vendidas 18.500 camisetas. Ao final, foram entregues troféus e as medalhas para os vencedores da corrida competitiva no palco da arena montada e todos os participantes da caminhada receberam medalhas no local da chegada. Os recursos arrecadados com o evento serão destinados à assistência de crianças e adolescentes com câncer e para a manutenção do Centro Integrado de Apoio, sede do ICI.