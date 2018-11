Ônibus do Boca Juniors é alvo de atentado no estádio Monumental de Nuñez

Neste sábado (24), o ônibus do Boca Juniors foi recebido a pedradas no momento em que chegava ao Monumental de Nuñez, com jogadores sendo atingidos por estilhaços de vidro. Pablo Pérez sofreu ferimentos no olho e no braço, e foi atendido em hospital próximo do estádio. A delegação xeneize chegava para atuar na segunda partida da final da Copa Libertadores, contra o River Plate. O diretor do time visitante, Jorge Roberto Anró, concedeu entrevista e avisou que não houve clima para acontecer a final. Segundo ele, o elenco não estava em condições de entrar em campo por causa das agressões recebidas no momento da chegada no estádio. O primeiro jogo da final terminou empatado por 2 a 2, sendo que o vencedor da partida deste sábado ficaria com o título. Diante do incidente, a Conmebol comunicou o adiamento da partida.