Emocionados, novos policiais militares têm cerimônia de formatura em São Paulo

Uma cerimônia de formatura realizada nesta sexta-feira (23) marcou o início das atividades de cerca de 1,8 mil soldados de 2ª classe na Polícia Militar do Estado de São Paulo, entre os quais 410 mulheres. Visivelmente emocionados, os novos profissionais da área de segurança passaram por doze meses de aulas, que incluíram 49 disciplinas como Direitos Humanos, Inteligência Policial, Gerenciamento de Crises e Doutrina de Polícia Comunitária. Eles haviam sido selecionados, por meio de concurso público, entre 137.127 candidatos e devem começar trabalhando no litoral paulista durante a Operação Verão 2018/2019. A cerimônia - que ocorreu no Sambódromo do Anhembi - ainda marcou a entrega de 70 novas viaturas.