Bolsonaro se reúne com recém-nomeados para comandos das Forças Armadas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, se encontrou com membros das Forças Armadas Brasileira que assumiram o comando da Marinha, Exército e Aeronáutica. O evento aconteceu na sede do Comando Militar, em Brasilia, na última quinta-feira (22). Este foi o primeiro contato do presidente eleito com o almirante Ilques Barbosa Júnior, que assumirá o posto principal da Marinha, o general Edson Leal Pujol, que comandará o Exército, e o tenente-brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez, que ingressará na pasta da Aeronáutica. Os nomes haviam sido anunciados na quarta-feira (21) pelo futuro ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.