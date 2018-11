Grupo indígena realiza ato em Brasília

Um grupo de indígenas realizou um ato em frente ao Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, na segunda-feira (19). A manifestação tinha como mote a defesa dos direitos dos "povos tradicionais", nativos, garantidos pela Constituição Federal de 1988. Liderando o movimento de celebração dos 30 anos de Constituição, completados em outubro, estavam a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e pela Mobilização Nacional Indígena. As chefias indígenas avaliam que as garantias constitucionais que reconhecem o direito à terra, a legitimidade das organizações sociais e das tradições culturais estão ameaçadas pela conjuntura atual.