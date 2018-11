Feira de calçados Zero Grau prevê recuperação do setor em 2019

A oitava edição da Zero Grau está registrando uma possível recuperação do setor calçadista após um 2018 de baixas. O evento, que está acontecendo em gramado desde o último sábado (18), reuniu nesta edição mais de 300 expositores da indústria brasileira de calçados. O varejo está se mostrando ávido por compras dos lançamentos para o outono/inverno 2019. O sentimento nos corredores da feira é de que a economia deve engrenar no próximo ano, especialmente a setorial. O ambiente nos pavilhões não é de euforia, mas de esperança de uma retomada de bons faturamentos nos próximos meses para o setor, tendo em vista a lotação dos locais.