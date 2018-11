Foto coletiva marca celebração do Dia da Consciência Negra na Ufrgs

Esta terça-feira (20), que marca o Dia Nacional da Consciência Negra, também foi celebrada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Centenas de técnicos, estudantes, professores e terceirizados se reuniram no vão da Reitoria para a realização de uma foto coletiva das pessoas negras que integram a instituição. Em sua segunda edição em 2018, o ato fez parte da programação do chamado Novembro Negro. O movimento também é tema de uma edição especial do Jornal da Universidade (JU), que foi distribuída aos participantes da foto coletiva. Ao longo de todo o mês, estão sendo desenvolvidas diversas atividades em alusão à temática da consciência negra, promovidas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos (Neab) da Ufrgs.