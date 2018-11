Estátua Jesus sem teto é inaugurada no jardim da Catedral Metropolitana do Rio

Uma escultura posta em frente à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, também conhecida como Catedral de São Sebastião, chamou a atenção de pessoas que visitavam a região central da cidade. Nomeada de "Jesus-sem-teto", a obra construída em bronze busca representar Cristo, em tamanho natural, coberto e deitado em um banco da praça. A arte foi doada pelo artista canadense Timothy P. Schmalz e foi inaugurada nesse domingo (18) pelo Dia Mundial dos Pobres. A data foi instituída pelo Papa Francisco em 2017. Para que a obra chegasse ao Rio, foram feitos entendimentos entre a Embaixada do Brasil em Roma e o Vaticano. Citando dados do Banco Mundial, a Arquidiocese do Rio destaca que ainda há 3,4 bilhões de pessoas em situação de extrema pobreza - quase a metade da população mundial - que lutam para garantir a sobrevivência.