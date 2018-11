Luiza Trajano lança núcleo de Grupo Mulheres do Brasil em Paris

O Grupo Mulheres do Brasil, com mais de 20 mil participantes e a maioria empresárias, ganhou um núcleo na França. A empresária Luiza Trajano (centro, na foto), fundadora do movimento, lançou o núcleo na noite de sexta-feira (16) em Paris, onde 200 brasileiras se somam à iniciativa. A ação começou há cinco anos com foco na luta pelos direitos da mulher, pela educação e inserção de imigrantes e contra o racismo, a exclusão, a fome e a injustiça social. Luiza define o grupo como "feminista, político e suprapartidário". “A sociedade civil é quem vai mudar o Brasil”, disse ela, à Rádio França Internacional (RFI). A plateia puxou a música de Raul Seixas Sonho que se sonha: "Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto é realidade". Luiza convocou para a passeata do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no dia 24 na capital francesa, e pediu que o núcleo seja solidário e agregue mulheres brasileiras mais fragilizadas que vivem no país.