Fãs se emocionam e cantam junto na despedida da banda Vera Loca

O público estimado em 4 mil pessoas lotou a área do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, que é palco do Festival da Cerveja POA para conferir a despedida da banda Vera Loca, com integrantes oriundos de Santa Maria. Na noite dessa sexta-feira (16), os integrantes da banda fizeram o show que marca uma parada estratégica do quinteto, anunciada em outubro. O grupo já fala em voltar a cantar junto em 2019. O vocalista Fabrício Beck, o baixista Filipe 'Mumu' Bortholuzi, o baterista Luigi Vieira, o guitarrista Hernan Gonzalez e o tecladista Diego Dias levaram os fãs à loucura. A noite teve clássicos da Vera Loca, como Borracho y Loco, Maria Lúcia e Cuidado Ana levando o público a cantar junto todo o tempo. O evento continua com mais shows neste sábado (17), desta vez com Charles Master e Império da Lã, e domingo, a partir das 16h30min, com Sexteto Jazz, seguido de Black Bell Tone e El Negro, Bife Simples e Acústicos & Valvulados.