Sob olhar do filho Davi Lucca, Neymar se defende de 'fake news'

As entrevistas coletivas pós-Copa do Mundo da Rússia vêm servindo para desabafos do camisa 10 e capitão da Seleção Brasileira, Neymar. O atacante utilizou os microfones para reagir a críticas e denúncias da imprensa. Nessa quinta-feira (15), véspera do jogo do Brasil contra o Uruguai em Londres, e sob o olhar do filho Davi Lucca, de sete anos, o jogador se defendeu das acusações do site Football Leaks, que vazou dados apontando, por exemplo, bônus pagos aos jogadores do PSG apenas por saudarem a torcida, chamando-as de 'fake news'. Apesar do ano conturbado, que teve lesão, cirurgia e desclassificação da Copa, Neymar definiu a temporada como de muita aprendizagem e concluiu. "Estou feliz por ser o líder da Seleção. Espero ajudar de muitas formas, porque é uma seleção, um time, uma nação."