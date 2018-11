Bibliotecária do Congresso dos EUA garimpa títulos da Feira do Livro de Porto Alegre

A 64ª Feira do Livro será encerrada neste domingo (18) em Porto Alegre. Em meio aos lançamentos de consagrados e novos autores, uma figura passou despercebida entre os que circularam pelas bancas. Trata-se de Hanne Kristoffersen, bibliotecária que adquire livros para a Library of Congress, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em Washington. Discretamente, Hanne circulou por bancas e conversou com alguns autores que autografavam suas obras. Foi o caso do psiquiatra Montserrat Martins (foto), que autografava seu livro Em busca da Alma do Brasil, com a colaboração de 70 autores. O livro traz narrativas sobre o Brasil e o povo brasileiro. Este e outros livros selecionados por Hanne Kristoffersen irão se juntar aos milhares na famosa Biblioteca do Congresso. Ponto para a Feira do Livro.