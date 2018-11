Moradores recebem ajuda após deslizamento de terra em Niterói

Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, voltou a vivenciar uma tragédia envolvendo deslizamento de terra. Na madrugada de sábado (10), o Morro da Boa Esperança foi atingido por um deslizamento após intensas chuvas na região. Quinze pessoas morreram, entre elas um menino de três anos e duas idosas, e outras 11 feridas foram resgatadas. Relatos de moradores apontaram que a Defesa Civil municipal já havia interditado casas na favela, embora o prefeito, Rodrigo Neves, afirme que o local não apresentava risco elevado. As 22 famílias desalojadas receberão da prefeitura unidades habitacionais. As casas já estão em construção e serão entregues no dia 20 de dezembro, segundo a prefeitura. Em 2010, a cidade já havia sido atingida por outro deslizamento. A tragédia matou 48 pessoas e soterrou dezenas de casas no Morro do Bumba.