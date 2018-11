McLaren Senna é atração no Salão do Automóvel de São Paulo

Um dos protagonistas da 30ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo, o superesportivo Senna, da McLaren está sendo mostrado pela primeira vez ao público brasileiro pela fabricante inglesa. Extremamente potente, o modelo gera quase 800 cavalos de potência e vai de 0 a 100 km/h em meros 2,8 segundos. Apesar do design totalmente funcional, o Senna teve apenas 500 unidades produzidas e todas foram vendidas antes mesmo de o carro ser apresentado ao mundo, com preço mínimo de R$ 8 milhões. O Salão do Automóvel vai até o dia 18 de novembro. Nesta quinta-feira (8), o presidente Michel Temer visitou o evento e assinou o decreto que regulamenta o chamado Rota 2030, regime tributário especial para o setor automotivo, com incentivo fiscal às montadoras.