Palácio do Planalto recebe iluminação em apoio ao Novembro Azul

Em apoio à campanha Novembro Azul, o prédio do Palácio do Planalto, em Brasília, recebeu iluminação azul na noite desta segunda-feira (5). O movimento é realizado para conscientizar os homens a respeito dos cuidados com a saúde, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), detectar precocemente a doença - antes que os sintomas se manifestem - aumenta para 90% as chances de cura. O câncer de próstata atinge um em cada seis homens, é mais comum a partir dos 40 anos e é responsável por cerca de 13 mil mortes no Brasil desde 2011.