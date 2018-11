Independência de última colônia da França é rejeitada em plebiscito

A população da última colônia da França no mundo, a Nova Caledônia, decidiu permanecer sob a tutela do país e recusar a independência. Um plebiscito realizado nesse domingo (4) registrou 56,4% dos votos para unionistas contra 43,6% dos indepedentistas, com 80,6% de participação do eleitorado. No total, 174 mil pessoas se registraram para votar. O decreto resultou de um processo iniciado há 30 anos para acabar com anos de violência entre apoiadores e opositores da independência. O arquipélago foi anexado pela França em 1853, mas o povo nativo da região, Kanak, sofreu forte discriminação durante o regime colonial. Embora não tenha feito campanha em favor da manutenção do atual status do arquipélago situado na Oceania, a vitória francesa foi celebrada pelo presidente Emmanuel Mácron.