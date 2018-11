Arthur Zanetti volta a subir ao pódio

Arthur Zanetti está de volta ao pódio no Campeonato Mundial. Na sexta-feira (2), em Doha, no Catar, o campeão olímpico de Londres-2012 conquistou a medalha de prata nas argolas, com a nota 15,100. A nota só foi superada pelo grego Eleftherios Petrounias, que conseguiu 15,366. O atleta europeu chegou ao tricampeonato e na segunda-feira será submetido a uma cirurgia no ombro. A medalha de bronze ficou com o italiano Marco Lodadio. Zanetti, de 28 anos, também competiu com uma lesão no bíceps direito e se recuperou após o sétimo lugar obtido no Mundial do ano passado. Ele soma quatro medalhas em mundiais: ouro na Antuérpia-2013 e prata em Tóquio-2011, Nanning-2013 e Doha-2018, além, do ouro olímpico em Londres-2012 e da prata na Rio-2016. Sempre nas argolas.