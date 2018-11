Chuva de pétalas marca celebração de dia de Finados em Porto Alegre

Os cemitérios de Porto Alegre realizaram diversas homenagens para marcar o dia Finados, celebrado na última sexta-feira (2). No cemitério Jardim da Paz, na zona Leste da Capital, familiares e amigos foram surpreendidos por uma chuva de pétalas. Um helicóptero sobrevoou o local e despejou as flores, que coloriram o gramado do cemitério e emocionaram os visitantes que prestavam homenagens. Também em outros cemitérios da cidade o público pode acompanhar diversas outras celebrações ecumênicas ao longo do dia, como missas e aconselhamentos sobre o luto.