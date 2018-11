Irã comemora 39 anos da tomada da embaixada dos EUA

Milhares de iranianos saíram às ruas neste domingo (4) para comemorar os 39 anos da tomada da embaixada americana em Teerã. A ação, que tomou de reféns os diplomatas americanos à época - após a queda do Xá do Irã, aliado dos Estados Unidos -, durou 444 dias e só terminou em janeiro de 1981, com a libertação dos 52 diplomatas americanos. Com o recém-anunciado restabelecimento de todas as sanções internacionais contra o Irã, marcado para esta segunda (5), os manifestantes ainda protestaram (foto) contra o presidente americano, Donald Trump, que retirou os EUA do acordo nuclear de 2015 com o país, apesar de apontamentos da Organização das Nações Unidas de que o Teerã continua honrando o combinado.