Museu do Futebol na Área revive história do esporte em Porto Alegre

Quem ainda não teve a oportunidade de visitar o Museu do Futebol, no estádio Pacaembu, em São Paulo, terá a chance de vivenciar, em Porto Alegre, parte desta rica e instigante experiência para os amantes do esporte. Com histórias da dupla Grenal e de alguns times gaúchos, a mostra audiovisual e interativa ficará no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa de hoje até o dia 16 de dezembro, com entrada gratuita. A exposição Museu do Futebol na Área revive momentos e fatos históricos nos mais de 100 anos do esporte no Brasil. Nos últimos meses passou por outras três capitais - Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte -, recebendo mais de 200 mil visitantes. A iniciativa tem o patrocínio da Motorola, via Lei Rouanet, e o apoio da Epson