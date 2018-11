Maior estátua do mundo homenageia líder da independência na Índia

A maior estátua do mundo, construída na Índia como dedicatória ao líder da independência indiana Sardar Vallabhbhai Patel, foi inaugurada nessa quarta-feira (31). Arranjos de flores foram dispostos no caminho até o monumento. A construção possui 182 metros de altura, quase cinco vezes o tamanho do Cristo Redentor, e tem vista para a Represa Sardar Sarovar, perto de Vadodara, no estado indiano de Gujarat. O gasto com a estátua, no entanto, gerou conflito entre agricultores e governo. Os trabalhadores reclamam que passam por dificuldades financeiras no país enquanto a administração faz investimentos secundários, como na reprodução do líder. A imagem o mostra o primeiro-ministro indiano Narendra Modi (d) posando para uma foto e dando a dimensão do tamanho da estátua.