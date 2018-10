De vilão a mocinho: Roger Waters fecha turnê polêmica no Brasil

Carregados de críticas ao autoritarismo que assola diversos países, Roger Waters fez o desfecho da sua turnê no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (30). Abaixo de muita chuva o público entrou em êxtase com a setlist escolhida pelo ex-vocalista da banda Pink Floyd. Mas foi na música Welcome to the machine, que critica a industrialização do cenário musical, que Waters arrancou os gritos de "Ele Não" - movimento que se originou durante as eleições gerais no Brasil. Ao cantar o sigle How I wish you were here, o cantor fez com que a multidão criasse um mar de lanternas. Na penúltima canção, Pig, Waters voltou a criticar o presidente norte-americano com sátiras com imagens do líder no telão. Além disso, o tradicional porco gigante foi solto no meio da plateia com os dizeres "seja humano".